Суспільство

До “Фельдман екопарку” почали повертати тварин

26 Січня 2023 15:02
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екопарк

У “Фельдман екопарк” не чекатимуть закінчення війни, щоб почати відновлювати парк. Нині до екопарку повернули перших копитних.

Про це 26 січня повідомив власник парку Олександр Фельдман, пише Суспільне.

“В екопарку почалися роботи з відновлення, йде розмінування, вивіз сміття, все, що лишилося від розбитих вольєрів, розбитих закладів, все вивозимо. На 80% зруйновані будівлі. Ми намагаємося до кінця березня підготуватися до капітального будівництва. Працюють архітектори, купуємо будівельні матеріали, готуємося. Ми впевнені в нашій перемозі. Ми не будемо очікувати кінця війни, починаємо працювати”, — сказав Фельдман.

За його словами, навесні в екопарк повертатимуть тварин, яких у 2022 році евакуювали через обстріли.

“Частину копитних тварин вже перевезли, думаю, за лютий-березень наших тварин почнемо збирати з усієї України, з усіх місць, де люди їх утримували. Хочемо повернути їх додому”, — сказав Олександр Фельдман.

З початку війни “Фельдман екопарк” опинився під обстрілами РФ. Внаслідок війни в екопарку загинула частина зооколекції – олені, кенгуру, мавпи, бізони та інші тварини. 8 березня під обстрілами загинули працівники парку. Частина тварин втекла з розбитих вольєрів. З парку вдалося евакуювати понад 3,5 тис. тварин.


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