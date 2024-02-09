Суспільство

До Дніпра з Харкова з березня курсуватиме новий потяг

9 Лютого 2024 13:20
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укрзалізниця
Ілюстративне фото / Укрзалізниця

З березня 2024 року Укрзалізниця запускає новий потяг сполученням Харків-Дніпро.

Про це йдеться в Telegram-каналі Укрзалізниці.

“Потяг отримає номер 295/296, поєднає Харків та Дніпро, і надасть нічну альтернативу подорожі між двома найбільшими містами сходу нашої країни”, — сказано у повідомленні.

У перший рейс поїзд вирушить 2 березня з Харкова та 3 березня — з Дніпра.

З Харкова потяг курсуватиме по парних о 23:40 та прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня. У зворотному напрямку, з Дніпра, поїзд відправлятиметься по непарних теж о 23:40 та прибуватиме до Харкова о 05:05 наступного дня.

Зупинки передбачені на станціях Мерефа, Лихачове, Лозова, Павлоград, Синельникове-2.

У складі поїзда вагони категорії плацкарт, купе, люкс.

Квитки на поїзд будуть доступні для придбання за 20 діб до відправки у застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.


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