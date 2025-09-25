До червня 2026 року українці мають оцифрувати трудові книжки – інакше можна втратити стаж

До 10 червня 2026 року українці мають обов’язково оцифрувати свої трудові книжки. Це передбачено законом №1217, ухваленим ще у 2021 році.

Фахівці попереджають: без оцифрування є ризик втратити страховий стаж, а з ним – пенсійні права та виплати. Особливо важливо перевести в електронний формат записи про роботу до 2004 року, адже паперові книжки можуть бути втрачені чи пошкоджені.

Відповідно до закону, оцифрувати документи може як працівник, так і роботодавець, однак відповідальність за перевірку лягає на саму людину. Щоб упевнитися, що дані внесені, необхідно увійти до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду або у мобільному застосунку «Пенсійний фонд» і у розділі «Електронна трудова книжка» перевірити вкладку «Оцифрована ЕТК». У секції «Мої звернення» можна також простежити статус раніше поданих заяв.

Таким чином, до завершення перехідного періоду залишається все менше часу, і щоб уникнути проблем із підтвердженням стажу та майбутніми пенсійними виплатами, українцям радять перевірити свої трудові книжки вже зараз.