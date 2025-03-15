До астронавтів NASA, що застрягли на МКС, вилетів корабель

NASA і SpaceX відправили довгоочікуваний екіпаж на Міжнародну космічну станцію, що дозволяє повернути додому американських астронавтів Бутча Вілмора і Суні Вільямс, які застрягли на орбітальній лабораторії на дев’ять місяців.

Як передає Reuters, ракета Falcon 9 компанії SpaceX стартувала о 19:03 за східним часом (01:03 за Києвом) з Космічного центру НАСА ім. Кеннеді у Флориді з чотирма астронавтами, які замінять Вілмора і Вільямса – ветеранів НАСА і відставних льотчиків-випробувачів ВМС США.

До складу екіпажу Crew-10 увійшли астронавти NASA Енн Макклейн (командир), Ніколь Айєрс, космонавт «Роскосмосу» Кирило Пєсков і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Такуя Онісі.

Через кілька днів після прибуття Crew-10 на Землю має повернутися екіпаж Crew-9, до складу якого входять астронавти NASA Нік Гейг, Бутч Вілмор і Суні Вільямс, а також космонавт «Роскосмосу» Олександр Горбунов. Якщо дозволять погодні умови в районі приводнення їхнього корабля біля узбережжя Флориди, вони повернуться вже 19 березня.

Вимога Трампа і Маска про більш раннє повернення Вілмор і Вільямс була незвичним втручанням в роботу НАСА.

Тиск з боку Маска і Трампа призупинив процес підготовки і забезпечення безпеки NASA, який зазвичай йде за чітко визначеним курсом.

Керівник програми комерційних польотів НАСА Стів Стіч сказав, що підготовка до місії була «незвичним процесом у багатьох відношеннях».

Як повідомив журналістам керівник космічних операцій НАСА Кен Бауерсокс, агентству довелося вирішувати деякі «термінові» проблеми, зокрема, розслідувати витік палива під час нещодавнього запуску ракети-носія Falcon 9 і погіршення покриття на деяких двигунах капсули екіпажу Dragon.

Бауерсокс сказав, що NASA важко встигати за SpaceX: «Ми не такі спритні, як вони, але ми добре працюємо разом».

Астронавти NASA Суні Вільямс і Бутч Вілмор, які повернуться на кораблі «Крю Дрегон» на Землю, перебувають на МКС із червня 2024 року. Вони прибули на станцію на американському космічному кораблі «Старлайнер» компанії Boeing. Планувалося, що астронавти проведуть на космічній станції трохи більше ніж тиждень, але через неполадки на «Старлайнері» їхнє повернення відклали. «Старлайнер» вирушив на Землю без екіпажу, а місія астронавтів розтягнулася на більш ніж дев’ять місяців.

Тривале перебування в космосі дало змогу Суні Вільямс побити рекорд за кількістю виходів у відкритий космос серед жінок – 62 години і шість хвилин