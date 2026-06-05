У російській частині МКС стався витік повітря: NASA наказало астронавтам підготуватися до евакуації

NASA наказало п’ятьом астронавтам на борту Міжнародної космічної станції перейти до пристикованого корабля Crew Dragon компанії SpaceX та підготуватися до можливої евакуації через погіршення ситуації з витоком повітря в російському сегменті станції, повідомляє Reuters.

Рішення було ухвалене після того, як російський екіпаж розпочав роботи з пошуку та усунення джерела витоку в модулі «Звезда». Астронавтам доручили одягнути скафандри на випадок, якщо ситуація вимагатиме термінового залишення станції.

Приблизно через дві години NASA скасувало наказ і дозволило екіпажу повернутися до звичайної роботи, оскільки американська та російська сторони продовжили оцінку рівня витоку.

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За інформацією агентства, проблема з незначними витоками повітря в російському модулі триває вже кілька місяців. Однак у п’ятницю швидкість втрати повітря зросла приблизно вдвічі — з одного до двох фунтів на добу.

Наразі на МКС перебувають сім членів екіпажу. До складу місії Crew-12 входять американські астронавти Джессіка Меїр і Джек Гетевей, астронавтка Європейського космічного агентства Софі Адено та російський космонавт Андрій Федяєв. Окремо на станції працюють американський астронавт Крістофер Вільямс і російські космонавти Сергій Кудь-Сверчков та Сергій Мікаєв.

За словами представника NASA, російські космонавти намагалися дістатися до місця ймовірної тріщини за допомогою пилки. У NASA не погодилися з таким підходом, після чого центр управління польотами в Х’юстоні віддав команду перейти до процедур безпеки.

Накази про перехід у режим укриття на МКС є рідкісними. Раніше їх оголошували через загрозу зіткнення з космічним сміттям або зміни параметрів витоку повітря. За 27 років експлуатації станції жодного разу не виникала необхідність у повній евакуації екіпажу.