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        У російській частині МКС стався витік повітря: NASA наказало астронавтам підготуватися до евакуації

        Віктор Алєксєєв
        5 Червня 2026 18:29
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        Члени екіпажу NASA Crew-12 виходять з будівлі управління та підготовки в Космічному центрі імені Кеннеді перед перевезенням до стартового комплексу № 40 напередодні запуску до Міжнародної космічної станції в мисі Канаверал, 13 лютого 2026 року / Фото: Reuters
        Члени екіпажу NASA Crew-12 виходять з будівлі управління та підготовки в Космічному центрі імені Кеннеді перед перевезенням до стартового комплексу № 40 напередодні запуску до Міжнародної космічної станції в мисі Канаверал, 13 лютого 2026 року / Фото: Reuters

        NASA наказало п’ятьом астронавтам на борту Міжнародної космічної станції перейти до пристикованого корабля Crew Dragon компанії SpaceX та підготуватися до можливої евакуації через погіршення ситуації з витоком повітря в російському сегменті станції, повідомляє Reuters.

        Рішення було ухвалене після того, як російський екіпаж розпочав роботи з пошуку та усунення джерела витоку в модулі «Звезда». Астронавтам доручили одягнути скафандри на випадок, якщо ситуація вимагатиме термінового залишення станції.

        Приблизно через дві години NASA скасувало наказ і дозволило екіпажу повернутися до звичайної роботи, оскільки американська та російська сторони продовжили оцінку рівня витоку.

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        За інформацією агентства, проблема з незначними витоками повітря в російському модулі триває вже кілька місяців. Однак у п’ятницю швидкість втрати повітря зросла приблизно вдвічі — з одного до двох фунтів на добу.

        Наразі на МКС перебувають сім членів екіпажу. До складу місії Crew-12 входять американські астронавти Джессіка Меїр і Джек Гетевей, астронавтка Європейського космічного агентства Софі Адено та російський космонавт Андрій Федяєв. Окремо на станції працюють американський астронавт Крістофер Вільямс і російські космонавти Сергій Кудь-Сверчков та Сергій Мікаєв.

        За словами представника NASA, російські космонавти намагалися дістатися до місця ймовірної тріщини за допомогою пилки. У NASA не погодилися з таким підходом, після чого центр управління польотами в Х’юстоні віддав команду перейти до процедур безпеки.

        Накази про перехід у режим укриття на МКС є рідкісними. Раніше їх оголошували через загрозу зіткнення з космічним сміттям або зміни параметрів витоку повітря. За 27 років експлуатації станції жодного разу не виникала необхідність у повній евакуації екіпажу.


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