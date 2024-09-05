Суспільство

До 550 гектарів збільшилась Площа загоряння в Зоні відчуження 
5 Вересня 2024 13:50
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дснс, пожежа
Фото: ДСНС

Через погіршення погодних умов площа загоряння зросла до 550 га. Радіаційний фон у нормі.

Про це повідомила у Телеграмі пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Станом на ранок 5 вересня 2024 року площа загоряння в Луб’янському лісництві в Зоні відчуження зросла до 550 гектарів через погіршення погодних умов. На цей час пожежу локалізовано, але боротьба з вогнем триває», – йдеться в повідомленні.

Наразі у ліквідації пожежі задіяно 204 особи та 50 одиниць техніки.

У міністерстві наголошують, що з урахуванням радіаційної небезпеки території посилено контроль за радіаційною ситуацією. Автоматизована система контролю радіаційного стану (АСКРС) здійснює безперервний моніторинг на 39 пунктах.

Підкреслюється, що ситуація контрольована, загрози об’єктам критичної інфраструктури, таким як ЦСВЯП, КВ «Вектор»” та ПЗРВ «Буряковка», немає. Радіаційний фон у нормі.


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