Кримінал

До 15 років тюрми загрожує посадовцю військової частини, який крав пальне в оборонців Харківщини
17 Березня 2025 20:02
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Судитимуть посадовці в/ч, який "заробив"на краденому пальному мільйон гривень / Фото: ДБР
Судитимуть посадовці в/ч, який "заробив"на краденому пальному мільйон гривень / Фото: ДБР

Працівники ДБР викрили посадовця однієї з військових частин, який заробляв на пальному, яке призначалось для потреб підрозділу, що тримає оборону на Харківському напрямку. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР, розкрадати пальне заступник командира військової частини почав ще на Миколаївщині й продовжив на Харківщині, куди передислокувався його підрозділ.

“Протягом 2023-2024 років посадовець підробляв документацію щодо обсягів використання пального, завищуючи показники витрати, а залишок пального продавав. Зливати та вивозити пальне посадовець примушував підлеглих”, – розповіли в ДБР.

Лише за задокументованими фактами посадовець встиг привласнити військового майна майже на один мільйон гривень. У вересні 2024 року заступника командира затримали після одержання оплати за черговий транш палива.

Посадовець відсторонений від посади та обвинувачується у викраденні та привласненні військового майна, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Затримання посадовця в/ч з Миколаївщини / Фото: ДБР

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