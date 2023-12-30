До 13 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок ракетного удару 29 грудня

У Києві до 13 зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару зранку 29 грудня. З-під завалів складського приміщення рятувальники дістали чотири тіла.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Спочатку мер заявив, що з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі дістали два тіла, але згодом додав, що рятувальники виявили ще двох жертв ворожої атаки.

“На цей час 13 загиблих”, – наголосив міський голова.

За словами Кличка, 32 людини постраждали. Наразі 17 із них перебувають в стаціонарах медзакладів столиці.

У суботу, 30 грудня, у Запорізькій, Одеські областях та в Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими під час масованої ракетної атаки армії РФ 29 грудня.

Про це повідомили у пресслужбах обласних військових адміністрацій.

Зазначається, що у Запоріжжі 29 грудня російські ракети забрали життя дев’ятьох невинних мирних мешканців.

“Висловлюю щирі співчуття близьким та рідним загиблих. Вічна пам’ять… Не забудемо! Не пробачимо! Помстимося”, – наголосив у своєму повідомленні очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

У Дніпрі внаслідок російської атаки загинули шестеро людей. Перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств, установ, закладів приспустять державні прапори.

“Сьогодні у Дніпрі – День жалоби за тими, чиї життя обірвала учорашня ракетна атака по місту”, – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Влада Одеси також оголосила жалобу за загиблими через російський обстріл. У місті кількість жертв ранкової ракетної атаки зросла до чотирьох.

“У звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, в Одесі та області буде оголошено траур”, – йдеться у повідомленні керівника Одеської ОВА Олега Кіпера.