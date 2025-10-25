Дмитрієв заявив, що США, Україна і Росія близькі до дипломатичного врегулювання війни

Спецпредставник президента РФ Володимира Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв заявив, що Росія, США та Україна перебувають «доволі близько до дипломатичного рішення», яке може покласти край війні, передає Reuters.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN після прибуття до Вашингтона, де плануються його переговори з американськими посадовцями. Дмитрієв також зазначив, що зустріч між Дональдом Трампом і Путіним не була скасована, як раніше заявив президент США, і, за його словами, відбудеться пізніше.

Саміт, який мали провести цього тижня в Будапешті, було відкладено через відмову Москви погодитися на негайне припинення вогню. Трамп тоді заявив, що переносить зустріч через відсутність прогресу в дипломатичних зусиллях і невдалий момент для переговорів.

«Я вважаю, що Росія, США й Україна насправді доволі близькі до дипломатичного рішення», – сказав Дмитрієв, не розкриваючи деталей можливих домовленостей.

Як повідомляє Reuters, європейські країни спільно з Україною працюють над новою пропозицією щодо припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, намагаючись зберегти провідну роль США у процесі. Дмитрієв при цьому заявив: «Це великий крок з боку президента Зеленського – визнати, що йдеться саме про лінії фронту. Раніше він наполягав, що Росія має повністю залишити Україну. Тож, думаю, ми відносно близькі до дипломатичного рішення, яке можна узгодити».

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Минулого тижня Трамп оголосив, що планує зустрітися з Путіним у Будапешті, щоб обговорити можливі шляхи завершення війни. Водночас Кремль і надалі вимагає від України погодитися на передачу додаткових територій перед будь-яким перемир’ям.

Поїздка Дмитрієва до США відбувається на тлі нових американських санкцій проти двох найбільших нафтових компаній Росії. Вашингтон заявив, що цей крок має посилити тиск на Путіна. Однак Дмитрієв зазначив, що діалог між Москвою та Вашингтоном триватиме.

«Це можливо лише тоді, коли інтереси Росії будуть враховані та поставлені з повагою», – раніше заявив він Reuters.

Дмитрієв відмовився назвати, з ким саме зустрінеться у США, але висловив переконання, що нові нафтові санкції лише зашкодять американцям. «Вони призведуть лише до того, що бензин на заправках у США подорожчає», – сказав він.

За даними Axios, у суботу Дмитрієв має зустрітися у Маямі зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом. Агентство ТАСС також повідомило, що він проведе низку інших зустрічей, не уточнюючи з ким саме.