Суспільство

Для військових планують створити курси з вивчення української мови

29 Січня 2024 16:38
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мова, армія

Для військових Збройних сил планують створити курси з вивчення української мови.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, він отримує скарги від військових щодо недотримання мовного закону як у Києві, так і в багатьох регіонах України.

Окрім того Кремінь розповів, що в Україні планують створити мовні курси для військовослужбовців.

“Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть вдосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. Радо сприятиму і в питаннях створення такої мережі і в інших військових формуваннях”, – зазначив Кремінь.


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