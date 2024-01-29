Для військових планують створити курси з вивчення української мови

Для військових Збройних сил планують створити курси з вивчення української мови.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, він отримує скарги від військових щодо недотримання мовного закону як у Києві, так і в багатьох регіонах України.

Окрім того Кремінь розповів, що в Україні планують створити мовні курси для військовослужбовців.

“Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть вдосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. Радо сприятиму і в питаннях створення такої мережі і в інших військових формуваннях”, – зазначив Кремінь.