Економіка

Для учнів початкової школи впроваджують безкоштовне харчування 
4 Жовтня 2024 19:33
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школа
Ілюстративне фото з відкритих джерел

З жовтня 2024 року учні 1-4 класів матимуть право на безкоштовне харчування. На це держава виділила 2 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство освіти й науки

“Від жовтня уряд забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів. Для цього за ініціативою президента України на 2024 рік з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції”, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що субвенцію можуть використати і для закупівлі продуктів харчування, і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу.

У МОН навели основні умови надання субвенції:

  • гаряче харчування організовують для всіх учнів 1-4 класів;
  • у закладі освіти є процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним;
  • заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом;
  • вартість гарячого харчування для учнів молодшої школи не має бути дорожчим за харчування для учнів 5-11 (12) класів;
  • процеси повинні відповідати вимогам Постанови Кабміну України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.

“Субвенція є одним із кроків реформи шкільного харчування. Ця реформа була ініційована першою леді Оленою Зеленською для забезпечення дітей якісним повноцінним харчуванням у закладах освіти, а також формування культури здорового харчування та поширення її серед українських родин”, – додають у МОН.


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