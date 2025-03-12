Для обстрілів України армія РФ застосувала три балістичні ракети та 133 БпЛА

З 11 по 12 березня окупанти вдарили трьома балістичними ракетами “Іскандер-М” із Криму по Одесі та Кривому Рогу. Також РФ запустила по Україні 133 ударні БпЛА Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Крим.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:30 підтверджено збиття 98 “шахедів” та інших безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

20 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина та Київщина.