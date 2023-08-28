Суспільство

Для навчання українських військових у ЄС не вистачає перекладачів

28 Серпня 2023 14:25
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навчання, військові, німеччина

Головною проблемою тренування українських військових у Німеччині стала нестача компетентних перекладачів.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє Financial Times.

За словами відповідального за багатонаціональну навчальну місію ЄС генерала Мартіна Бонна з Нідерландів, перекладачі — це “проблема номер один”.

У матеріалі йдеться, що Київ та західні столиці надають перекладачів, які часто мають проблеми зі знанням необхідної військової лексики.

“Великим викликом є переклад слів, які використовуються у військовому чи технічному контексті… Слова, які ніхто не використовує в повсякденному житті”, – уточнив Бонн.

Як стверджує видання, Німеччина – не єдина країна, яка стикається з проблемами перекладу під час навчальних програм.

До кінця року 10 тисяч українських солдатів пройдуть підготовку в Німеччині, що є частиною більш широкої програми Заходу з оснащення українських збройних сил танками, артилерією і системами ППО, в рамках якої Київ відправив 63 тисячі новобранців до навчальних таборів в Європі та США.


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