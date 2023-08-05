Для наступу на півдні ЗСУ сформували п’ять інженерно-саперних батальйонів

Для підтримки наступу на південному напрямку у ЗСУ було сформовано п’ять інженерно-саперних батальйонів, повідомляє Telegram-канал Military Media Center з посиланням на командувача Сил підтримки ЗСУ, бригадного генерала Дмитра Герегу. За його словами, частина особового складу цих підрозділів (близько 200 осіб) пройшла підготовку за кордоном.

“Складність ведення Силами оборони України наступальних дій на південному напрямку полягає в тому, що противник влаштував на окупованих територіях багатоешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з кількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна, їхня щільність досить велика”, – пояснив Герега.

Інженерні підрозділи отримали від країн-партнерів в якості матеріально-технічної допомоги до 100 одиниць спеціальної техніки, необхідної для пророблення проходів у вибухових та невибухових загородженнях. Наразі, здійснюється підготовка екіпажів техніки за кордоном.