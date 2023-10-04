Суспільство

Для мера Сум проситимуть арешту із заставою у 10 мільйонів гривень

4 Жовтня 2023 15:10
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суми, сап

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме до Вищого антикорупційного суду про обрання затриманому на хабарі меру Сум Олександру Лисенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 10 млн гривень застави.

Про це повідомив заступник керівника САП Андрій Синюк у коментарі “Укрінформу

“САП клопотатиме про арешт мера міста Суми з можливістю внесення 10 млн гривень застави”.

За словами Синюка прокурор також проситиме в суді арешт із можливістю внесення 5 млн гривень застави і для очільника Департаменту інфраструктури Сумської міськради.

2 жовтня НАБУ та СБУ повідомили про викриття під час одержання хабаря мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради Олександра Журби.

Повідомлялося, що фігурантів затримали на гарячому під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 млн грн.

За даними слідства, посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Вони “обклали даниною” місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити – погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.


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