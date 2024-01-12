Політика

“Для мене головне, щоб він був справедливим” – Зеленський про закон про мобілізацію

12 Січня 2024 17:19
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зеленський, мобілізація

Президент України Володимир Зеленський прокоментував, як має виглядати законопроєкт про мобілізацію після врахування всіх пропозицій, який напередодні був відкликаний з парламенту Кабміном.

Про Зеленський заявив на пресконференції з прем’єром Великої Британії в Києві в п’ятницю, передає “Інтерфакс-України”

“Що стосується законопроєкту про мобілізацію: я знаю, що військові з депутатами працювали. Підсумкового варіанту (законопроєкту) я не бачив. Для мене головне, щоб цей закон був справедливим. Коли побачу всі деталі, тоді зможу сказати .


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