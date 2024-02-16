Суспільство

Для етнічного виживання нації: Путін заявив, що росіяни повинні мати “мінімум 2 дитини в сім’ї”

16 Лютого 2024 09:07
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Володимир Путін / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін заявив, що кожна сім’я повинна мати щонайменше 2 дитини заради етнічного виживання нації

Про це пише Reuters, передає Еспресо.

Зазначається, що Росія зазнала великих втрат з моменту початку війни в Україні. Крім цього, сотні тисяч людей покинули країну через опозицію або страх мобілізації.

Тому російський президент закликає громадян народжувати більше дітей: мінімум 2 для етнічного виживання нації, 3 або більше, якщо вони хочуть розвивати та розширювати країну. Натомість, за словами Путіна, якщо у сім’ї буде одна дитина, то населення скоротиться.


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