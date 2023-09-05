Суспільство

Дія тимчасового захисту для українців у Греції продовжено ще на півроку

5 Вересня 2023 18:46
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греція

Влада Греції продовжила дію тимчасового захисту для українських шукачів притулку до 4 березня 2024 року. Попередній шестимісячний термін дії тимчасового захисту завершився 4 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства міграції та притулку Греції.

“Згідно з ухваленим рішенням, термін дії посвідок на проживання за тимчасовим захистом, які закінчилися 4 вересня 2023 року, автоматично продовжується ще на шість місяців”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дозволи на тимчасове проживання, які раніше вже отримали українці, не потребуватимуть оновлення. Крім того, Греція продовжить надавати тимчасовий захист українцям, які в’їжджатимуть до країни вперше до 4 березня 2024 року.

Загалом Греція надала прихисток 25 тисячам українським біженцям. Вони мають доступ до державної медицини та освіти. А також право на тимчасове житло у пункті прийому у Сінтікі.


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