Дезертиром, який відкрив вогонь по поліцейських у Ростовській області, виявився боєць ПВК “Вагнер”

За інформацією «Бази», дезертиром, який відкрив вогонь по поліцейських у Новошахтинську Ростовської області, виявився боєць ПВК “Вагнер” Ніколін. Він відбував термін за крадіжку та розбій в уфімській ВК-4. Звідти його завербували до ПВК «Вагнер». 24 листопада Ніколін передумав воювати і втік.

Вчора його помітили неподалік заводу в Новошахтинську — Ніколін напав на поліцейських і відкрив по них стрільбу з кулемета Калашнікова. Чоловік поранив одного співробітника в таз, а потім втік. Його шукали близько доби та знайшли у кинутій свинофермі. При затриманні Ніколін намагався чинити опір.