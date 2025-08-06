Дезертир і його родичі отримали мільйон, інсценувавши зникнення безвісти: що їм загрожує

Суд розглядатиме справу дезертира, його матері та брата, які незаконно отримали майже мільйон гривень компенсації, інсценувавши зникнення військового на фронті. Чоловік самовільно залишив службу, а родина подала фальшиві документи, скориставшись статусом “безвісти зниклого”.

Про це повідомили в ДБР.

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За даними слідства, наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби на Луганщині, про що одразу повідомив своїх родичів. У військовій частині його визнали безвісти зниклим, чим скористався брат, запропонувавши інсценувати зникнення заради незаконного збагачення.

“Поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат ввели в оману командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації як сім’ї безвісти зниклого. З жовтня 2023 по листопад 2024 року родина незаконно отримала майже 1 мільйон гривень державної допомоги”, — розповіли в ДБР.

Також брат дезертира скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби. Він написав заяву про зникнення родича на фронті, на підставі якої самостійно припинив військову службу.

Правоохоронці викрили злочинну схему та провели обшуки в Івано-Франківську, де виявили відповідні документи та самого “зниклого” військовослужбовця.

Усі троє обвинувачуються у шахрайстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою — ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Додатково один із братів обвинувачується у дезертирстві — ч. 4 ст. 408 КК України, інший в ухиленні від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану — ч. 4 ст. 409 КК України.

Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

За результатами розслідування ДБР обидва брати вже повернулися на службу, а збитки державі компенсовані.