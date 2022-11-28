Суспільство

Деякі тролейбуси на Салтівці завтра змінять маршрут, а деякі – не курсуватимуть

28 Листопада 2022 22:00
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транспорт

Рух тролейбусів, за винятком тролейбусів з запасом автономного ходу, буде заборонено ділянками вул. Валентинівської, вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Ювілейного та пр. Льва Ландау з 11:00 до 13:00 29 листопада.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбусу.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№19, 35: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;
№267: розворотне коло «парк «Зустріч» – вул. Харківськиї Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;

№20, 24: не курсують.


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