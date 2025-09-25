Деякі поїзди рухаються із затримкою у п’ять годин: які напрямки постраждали

Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через обстріли у двох областях

Станом на 8:00 затримки у русі фіксуються для наступних поїздів:

Знеструмлення окремих ділянок залізниці зафіксовано на Миколаївщині та Кіровоградщині. Постраждалих немає.

Про це повідомили в Укрзалізниці .