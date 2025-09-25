Деякі поїзди рухаються із затримкою у п’ять годин: які напрямки постраждали

Нічні обстріли 25 вересня спричинили знеструмлення на чотирьох ділянках залізниці. Зафіксовано пошкодження інфраструктури.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Знеструмлення окремих ділянок залізниці зафіксовано на Миколаївщині та Кіровоградщині. Постраждалих немає.
Станом на 8:00 затримки у русі фіксуються для наступних поїздів:
- №53/54 Одеса-Головна – Дніпро-Головний (+5:09);
- №253/254 Одеса-Головна – Кривий Ріг-Головний (+5:09);
- №7/8 Одеса-Головна – Харків-Пас. (+4:47);
- №147/148 Київ-Пас. – Одеса-Головна (+2:01);
- №127/128 Львів – Запоріжжя-1 (+1:18);
- №31/32 Перемишль – Запоріжжя-1 (+1:17);
- №51/52 Запоріжжя-1 – Одеса-Головна (+1:10);
- №91/92 Одеса-Головна – Краматорськ (+1:02).