        Деякі поїзди рухаються із затримкою у п’ять годин: які напрямки постраждали

        Галина Шподарева
        25 Вересня 2025 08:38
        Поїзд на вокзалі / Фото: Головне в Україні
        Поїзд на вокзалі / Фото: Головне в Україні

        Нічні обстріли 25 вересня спричинили знеструмлення на чотирьох ділянках залізниці. Зафіксовано пошкодження інфраструктури.  

        Про це повідомили в Укрзалізниці.

        Знеструмлення окремих ділянок залізниці зафіксовано на Миколаївщині та Кіровоградщині. Постраждалих немає.

        Станом на 8:00 затримки у русі фіксуються для наступних поїздів:

        • №53/54 Одеса-Головна – Дніпро-Головний (+5:09);
        • №253/254 Одеса-Головна – Кривий Ріг-Головний (+5:09);
        • №7/8 Одеса-Головна – Харків-Пас. (+4:47);
        • №147/148 Київ-Пас. – Одеса-Головна (+2:01);
        • №127/128 Львів – Запоріжжя-1 (+1:18);
        • №31/32 Перемишль – Запоріжжя-1 (+1:17);
        • №51/52 Запоріжжя-1 – Одеса-Головна (+1:10);
        • №91/92 Одеса-Головна – Краматорськ (+1:02).

