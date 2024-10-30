Суспільство

Деякі ділянки Покровська будуть заблоковані з метою оборони – МВА
30 Жовтня 2024 19:10
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покровськ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Окупанти підступають все ближче до Покровська, місто готують до оборони.

Про це повідомив голова Покровської МВА Сергія Добряка в етері телемарафону та виданню “Суспільне.Донбас”

“Вона (побудова оборони – УП) триває ще з 2022 року, за нашим містом також закріплена бойова бригада. Згідно цього плану оборони ми вже заходимо в місто, люди це бачать, тому ми ще раз закликаємо людей евакуюватись, тому що місто буде блокуватись повністю”.

У коментарі “Суспільне Донбас” Добряк пояснив, що це не стосується повного блокування міста, деякі ділянки будуть заблоковані на в’їзд і виїзд. У Покровську вже побудовано декілька ешелонів, якими частково будуть перекриті вулиці та мікрорайони.

Він також підтвердив, що водопостачання у місті немає, однак питна вода доступна.

Електропостання по місту покриває 60%. У місті продовжують працювати кілька сімейних лікарів та міська лікарня, поранених вивозять у Добропілля. Працюють невеликі крамниці та ринок, пошта й банкомати на інкасацію, ЦНАП.

Опалювального сезону в Покровську не буде, готуються пункти обігріву. Проте місцева влада закликає людей не чекати морозів та виїжджати.


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