Дев’ять відсотків мостів в Україні перебувають в аварійному стані

Дев’ять відсотків усіх мостів в Україні мають непрацездатний аварійний стан. Такі попередні висновки роботи Комісії з перевірки стану мостових споруд.

Результати перевірки представили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що Комісія проаналізувала дані щодо стану 24 тисяч мостів із понад 28 тисяч наявних. Попередні висновки такі:

9% мостів мають непрацездатний стан – це аварійний стан відповідно до класифікації;

16% мостів мають обмежено працездатний стан – йдеться про близький до найгіршого стан;

50% мостів, які мають найкритичніший стан, не обстежувались останні три роки.

Комісія напрацювала основні рекомендації. Йдеться про:

встановлення на мостах, що перебувають у непрацездатному стані автоматизованих систем моніторингу їх технічного стану;

накопичення технічної інформації про стан всіх мостів в єдиній системі;

створення резервних ресурсів на випадок аварійної ситуації. Йдеться про тимчасові модульні конструкції, що можуть використовуватись у випадках порушення функціонування мосту.

Також за час роботи Комісія оглянула мости в Києві, Житомирі, Рівному, Черкасах та Кіровоградській області. Йдеться про споруди, які мають найбільш критичний стан. Серед іншого, з’ясовано, що органи місцевої влади не мають інформації про експлуатаційний стан близько 35% мостів.