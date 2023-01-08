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Детонувало кілька годин, – мер Мелітополя повідомив про нічну “бавовну”

8 Січня 2023 11:52
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мелітополь, вибухи

Вкрай неспокійною була ця ніч для росіян на Запоріжжі. В окупований Мелітополь завезли свіжу “бавовну”. Вона довго та потужно детонувала.

“Рашисти знову невдало палять на окупованих територіях. Да так, що детонує й детонує”, – написав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Надто гучно було на захопленому рашистами заводі Гідромаш, де вони розмістили чергову військову базу. Гуркіт тривав декілька годин, вибухова хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці.

“Чекаємо на подробиці, скільком оркам і ворожій техніці зашкодило паління”, – додав Федоров.


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