Десятки одиниць бронетехніки та понад 1000 солдатів. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Станом на ранок 22 лютого 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого становлять близько 407 240 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1160 солдатів.

З техніки росіяни втратили: