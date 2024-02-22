Суспільство

Десятки одиниць бронетехніки та понад 1000 солдатів. Генштаб назвав втрати РФ за добу

22 Лютого 2024 08:19
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війна
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори / Фото: Associated Press

Станом на ранок 22 лютого 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого становлять близько 407 240 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1160 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 6523 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12373 (+35) од,
  • артилерійських систем – 9867 (+41) од,
  • РСЗВ – 997 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 680 (+2) од,
  • літаків – 339 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 1903 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1566 (+8).

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