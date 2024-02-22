Десятки одиниць бронетехніки та понад 1000 солдатів. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Станом на ранок 22 лютого 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого становлять близько 407 240 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1160 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6523 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12373 (+35) од,
- артилерійських систем – 9867 (+41) од,
- РСЗВ – 997 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 680 (+2) од,
- літаків – 339 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),
- крилаті ракети ‒ 1903 (+0),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63) од,
- спеціальна техніка ‒ 1566 (+8).