Суспільство

Десятки нерозірвавшихся КАБів знаходять сапери поблизу лінії фронту

16 Березня 2024 10:03
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сапери
Керований вибух російської ФАБ-500 / Скріншот з відео 71-ї оєбр

Сапери 71 окремої єгерської бригади знешкодили більше десятка корегованих авіабомб ворога. За даними військових, тільки на Авдіївському напрямку росіяни запускають щодоби таких інколи більше півсотні, намагаючись уразити позиції наших воїнів.

Бомби запускаються здалеку — підлітати впритул до лінії фронту ворожим пілотам не потрібно. Б’ють і по дорогах, і по будівлях в прифронтових містах та селах.

Далеко не всі запущені росіянами вибухові пристрої детонують. Десятками вони залишаються лежати грізним вантажем поблизу лінії фронту.

Саперам 71 оєбр дуже часто доводиться застосовувати свої знання та навички для знешкодження бомб, які приховують в собі від чверті до півтори тони смертельної начинки. Як це відбувається — дивіться у відео 71-ї оєбр.


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