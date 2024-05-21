Суспільство

Десять українських військовослужбовців завершили навчання з обслуговування винищувачів F-16 у Нідерландах

21 Травня 2024 13:13
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Нідерланди, F-16
Ілюстративне фото / Getty Images

Десять військовослужбовців ЗСУ завершили навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16.

Про це повідомляє Міноборони Нідерландів.

Країна погодилася надати Україні щонайменше 24 винищувачі F-16. Їх також потрібно обслуговувати.

Українці вправлялися в обслуговуванні всіх важливих для пілота винищувача частин. Йдеться про шолом, кисневі системи та парашути на борту.

Тренування також включало в себе складання та перевірку аварійно-рятувального пакету. Це дозволяє пілоту вижити протягом декількох днів після аварійної посадки. Він містить, серед іншого, їжу та медикаменти.

Вказано, що тренування готують курсантів до всіх можливих ризиків під час польотів на F-16. Зрештою, це також забезпечить кращий захист для українських пілотів.

Програма занять була розроблена кластером обладнання для забезпечення безпеки польотів (VVU). “Пілоти F16 фактично віддають своє життя в руки солдатів, які обслуговують літаки. Щойно вони злітають, вони знають, що можуть покластися на знання і навички цих людей і що літак буде в порядку”, – сказали в Міноборони Нідерландів.

Нідерланди також є одним з ініціаторів створення Європейського навчального центру F-16 (EFTC) в Румунії. 11 літаків F-16 вже надані в розпорядження EFTC.  


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