Політика

Держсекретар США припустив, що Україні доведеться відмовитися від повернення всієї захопленої РФ території
21 Січня 2025 21:19
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Марко Рубіо / Фото: Reuters
Марко Рубіо / Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни Росії в Україні буде офіційною політикою США за президента Дональда Трампа і це є частиною мети адміністрації щодо сприяння миру. Водночас політик припустив, що обом сторонам доведеться піти на поступки.

Про це пише агенція Reuters.

Колишній сенатор США Марко Рубіо став першим з кандидатів в члени кабінету Трампа, який склав присягу у вівторок. Додаткові голосування щодо інших кандидатів Трампа очікуються на цьому тижні.

Під час слухань щодо його затвердження минулого тижня новий високопоставлений американський дипломат заявив, що і Москві, і Києву доведеться піти на поступки, щоб припинити війну, і припустив, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети – повернути всю територію, яку Росія захопила за останнє десятиліття.

Виступаючи в Білому домі після прийняття присяги, Рубіо пообіцяв, що буде проводити зовнішню політику Трампа, спрямовану на «просування національних інтересів цієї країни». Він додав, що ще однією зовнішньополітичною метою при Трампі буде «просування миру. Звичайно, миру через силу, миру і завжди без відмови від наших цінностей».


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