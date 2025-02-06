Політика

Держдеп заявив, що американські судна зможуть безкоштовно проходити через Панамський канал. Панама це заперечує
6 Лютого 2025 08:29
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Панамський канал / Фото: Reuters
Панамський канал / Фото: Reuters

Влада Панами заперечує твердження Державного департаменту США про те, що скасувала плату за прохід через Панамський канал для суден, які належать Сполученим Штатам.

Як повідомило агентство Reuters, про це заявило управління Панамського каналу.

В управлінні заявили, що не вносили жодних змін для суден США. “Із повною відповідальністю Управління Панамського каналу, як воно вже заявляло, готове налагодити діалог із відповідними офіційними особами США щодо проходу військових кораблів із цієї країни”, – повідомили в управлінні.

Державний департамент США заявив 5 лютого, що уряд Панами погодився більше не стягувати плату з американських державних суден за прохід через Панамський канал.

Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що збирається повернути Панамський канал під контроль Сполучених Штатів, якщо влада Панами не знизить плату за прохід американських торгових суден і військових кораблів.


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