Держдеп: Білорусь бере участь у систематичній депортації Росією українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 р. до Білорусі було вивезено не менше 2442 дітей з України.

Про це йдеться у доповіді програми Conflict Observatory, яку підтримує Державний департамент США.

У ньому докладно описується «участь Білорусі у систематичному вивезенні Росією дітей з України в умовах незаконної та неспровокованої війни».

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров’я (Yale School of Public Health, Yale HRL), яка є партнером програми Держдепартаменту, встановила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 р. до Білорусі було вивезено не менше 2442 дітей з України.

«Ці діти віком від 6 до 17 років були перевезені з окупованих Росією регіонів України до «Дубрави» та 12 інших установ у Білорусі, де багато з них проходять політичне та культурне перевиховання та військову підготовку на користь Білорусі та Росії», – йдеться у доповіді.

Згідно з документом, «переміщення дітей з окупованої України до Білорусі координується президентом Росії Володимиром Путіним та авторитарним лідером Білорусі Олександром Лукашенком через Союзну державу – наднаціональну освіту, яка складається з Росії та Білорусі».

Ця програма здійснюється за сприяння як російських, і білоруських спецслужб.

У документі також робиться висновок, що посадові особи, які беруть участь у цих операціях з депортації українських дітей, обирають їх із вразливих груп населення, включаючи дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей, дітей із батьками-військовослужбовцями та передбачуваних сиріт.

Цих дітей переселяють до Білорусі чи Росії, можливо, без згоди їхніх сімей та без чіткого шляху повернення додому.

Автори доповіді зазначають, що «діти перевозилися з окупованої Росією України до Ростов-на-Дону, а потім поїздами до Білорусі.

«Слідчий комітет Росії, міністерства освіти самопроголошених так званих ЛНР і ДНР, а також організації організації обох країн, що підтримують режим, сприяли переміщенню дітей з окупованої території України до Білорусі», – йдеться в документі.

Крім того, Yale HRL виявила різні проросійські та пробілоруські організації, які сприяють переміщенню дітей з України до Білорусі та піддають їх перевихованню. Серед них називаються «білоруський громадський діяч Олексій Талай, білоруський державний виробник калійних добрив ВАТ «Білоруськалій», Білоруський республіканський союз молоді та ультранаціоналістичні мотоклуби проросійського режиму».

У доповіді наголошується, що «кількість дітей, які залишилися в Білорусі, невідома: ключові постаті, які брали участь у перевезенні дітей з окупованої території України до Білорусі, бездоказово стверджують, що всі діти повернули в Україну».

Однак Yale HRL не змогла знайти послідовних і підтверджуючих даних, які б підтверджували, що діти, зазначені в цьому звіті, повернулися в Україну з Білорусі.

Держдепартамент США вважає, що «ці викриття участі Білорусі показують масштаби ширшої кампанії, яку проводить Росія. Російські військові та уряд депортували до Росії сотні тисяч цивільних осіб України, включаючи дітей, які були насильно розлучені зі своїми сім’ями».

«Сполучені Штати продовжуватимуть домагатися притягнення до відповідальності осіб, причетних до порушень, пов’язаних із війною Росії проти України», – йдеться у заяві Держдепартаменту.