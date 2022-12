Держави ЄС передали понад 1000 генераторів Україні

У межах допомоги на тлі руйнування Росією енергетичної інфраструктури України держави Європейського Союзу передали вже понад тисячу електричних генераторів.

Про це повідомив єврокомісар з питань кризового врегулювання Янез Ленарчич.

#2022: To provide electricity to homes and hospitals, European countries have offered more than 1000 power generators to 🇺🇦.



Through the #EUCivilProtectionMechanism, almost 78,000 tonnes of in-kind assistance have also been delivered to the country. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/f8OKuZnD9B