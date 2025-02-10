Акції європейських металургійних компаній постраждали від останніх тарифних планів Трампа

Акції європейських виробників сталі, на які припадає близько 15% імпорту в США, впали в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про плани введення нових тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Приблизно чверть всієї сталі, що використовують у США, імпортується. причому більша частина з сусідніх Мексики і Канади або близьких союзників в Азії і Європі, таких як Японія, Південна Корея і Німеччина.

Акції ArcelorMittal, Voestalpine, Thyssenkrupp та Salzgitter знизилися на 0,6%-2,2% після оголошення тарифів.

“Найбільше занепокоєння викликає компанія ArcelorMittal із 13% продажів, що генеруються в США”, – зазначають аналітики групи фінансових послуг ODDO-BHF.

Минулого тижня фінансовий директор ArcelorMittal заявив, що збитки від потенційних американських тарифів становитимуть близько 100 млн доларів на квартал і що група не планує випереджувальних поставок.