Трамп планує вивести з Європи 20 тисяч американських військових, – ANSA

Президент США Дональд Трамп планує скоротити американський контингент у Європі приблизно на 20% і вивести близько 20 тисяч військових, повідомило італійське агентство ANSA, посилаючись на слова європейського дипломатичного джерела.

Співрозмовник агентства додав, що Трамп збирається отримати від європейських країн фінансову підтримку для тих американських солдатів, які залишаться в Європі. На думку президента США, каже джерело, «витрати не можуть лягати тільки на плечі американських платників податків».

Джерело зазначило, що переговори щодо фінансової підтримки американських військових перебувають в активній фазі. Про яку суму може йтися, поки що невідомо.

Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну 2022 року чисельність американського військового контингенту в Європі досягла 100 тисяч осіб. Це максимальна чисельність американських військових у Європі з 2005 року.

Також Дональд Трамп виступає за те, щоб країни НАТО щорічно витрачали на оборону щонайменше 5% ВВП.