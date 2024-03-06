Державний оператор тилу укладатиме договори із постачальниками без застосування Prozorro

Для того, щоб забезпечення Збройних сил України харчуванням відбулося вчасно, Державний оператор тилу (ДОТ) укладатиме договори із постачальниками в межах чинного законодавства без застосування електронної системи Prozorro.

Про це йдеться у релізі ДОТ, наданому у розпорядження Укрінформу.

Зазначається, що зараз ключова задача ДОТ – забезпечити безперервність постачання продуктів харчування для військових з другого кварталу.

«Щоб забезпечення було вчасним, будемо укладати договори з постачальниками в межах чинного законодавства без використання електронної системи Prozorro», – сказав гендиректор «Державного оператора тилу» Арсен Жумаділов.

В установі вважають, що підвищення керованості, підзвітності та прозорості процесів досягатиметься за рахунок ІТ-системи для збору заявок на поставку продуктів харчування військовим частинам, розробленої командою ДОТ.

У ДОТ розповіли, що 6 березня на Prozorro мали відбутися переоголошені аукціони на закупівлю харчування для ЗСУ.

«Проте в останній момент аукціони були скасовані через те, що майже всі учасники відкликали свої пропозиції після того, як Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову щодо оскарження вимог, встановлених у проєкті договору ДОТ про закупівлю продуктів харчування для ЗСУ», – поінформували у пресслужбі.

Зазначається, що напередодні (цього – ред.) один з найбільших постачальників харчування для Міноборони – компанія «Атомсервіс» – направила листа на адресу міністра оборони Рустема Умерова, його заступника Дмитра Кліменкова та Жумаділова, у якому попросила змінити тендерні умови.

За словами членкині Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Тетяни Ніколаєнко, «Атомсервіс» пригрозив не вийти на наступні торги, якщо в них не будуть змінені умови участі.

«Постачальників категорично не влаштовує, що заявки від частин тепер збиратиме ДОТ, а не вони самі – напряму від частин. Бо саме завдяки прямому отриманню заявок з частин їм вдається красти гроші. І слідчими ДБР, і Нацполіцією вже зараз зафіксовані факти, що і «Атомсервіс», і «Гранд Консалт» виводили гроші за фальшивими накладними. Лист від цих постачальників – це шантаж держави, вони вимагають залишити тільки ті умови, за якими продовжуватимуть викрадати гроші. А у заручниках в цьому шантажі – армія», – сказала вона.

За її словами, надзвичайно важливо, щоб «Державний оператор тилу» зараз міг акумулювати запити військових частин: «Так левова частка корупційних ризиків будуть нівельовані».