Der Spiegel: Шольц вирішив передати танки Leopard Україні

Після місяців дебатів канцлер Олаф Шольц вирішив надати Україні бойові танки, пише німецьке видання Der Spiegel.

Німеччина поставить Україні основні бойові танки Leopard 2.

“Інші союзники, в тому числі зі Скандинавії, також хочуть поставити в Україну основні бойові танки Leopard 2. Федеральний уряд надасть дозвіл на експорт таких танків, які належать іншим державам, наприклад Польщі”, – йдеться у повідомленні.

Раніше The Wall Street Journal повідомила, що Сполучені Штати розглядають можливість постачання значної кількості основних бойових танків Abrams. Франція також розглядає можливість постачання Україні бойових танків.

“Рішенню Німеччини, очевидно, передували інтенсивні кількаденні консультації з союзниками, особливо у Вашингтоні. Шольц завжди підкреслював, що хотів постачати бойові танки лише разом з іншими країнами, такими як США”, – зазначає Der Spiegel.