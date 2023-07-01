Депутати “дали задню” щодо законопроекту про англійську мову

Законопроєкт “Про застосування англійської мови в Україні” є рамковим, він ще потребує доопрацювань профільного комітету. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

«Це законопроєкт рамковий, і саме Кабінет Міністрів задаватиме «напрямок руху» цьому документу. Своєю чергою, наш профільний комітет ще доопрацьовуватиме окремі питання, зокрема щодо дублювання кінопродукції. Потрібно подискутувати з цього приводу», – сказала Кравчук.

Що стосується вимоги щодо обов’язкового володіння англійською мовою держслужбовцями, депутатка підкреслила, що поширюватиметься вона не на всіх, а лише на керівний склад.

«Щодо обов’язкового знання англійської для певних категорій держслужбовців, тут хочу зробити роз’яснення, що не йдеться про всіх держслужбовців, чи всіх поліцейських, чи всіх митників, чи всіх прокурорів. Йдеться про керівний склад. Бо якраз керівний склад, очевидно, буде більше спілкуватися з донорами, з інструкторами. І саме для цієї роботи потрібні люди на керівних позиціях із знанням англійської», – зазначила Кравчук.

Вона також повідомила, що наразі Кабінет Міністрів працює над створенням програми із заохочення українців до навчання.

«Для тих, хто хоче опанувати мову в дорослому віці, Кабінет Міністрів працює над програмою заохочення. Мінцифра працює над безкоштовними онлайн-курсами. Я думаю, що це буде щось у форматі ваучерів на зразок єПідтримки, які можна буде використати для навчання чи на курсах, чи онлайн», – додала депутатка.

Як повідомлялося, 28 червня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт “Про застосування англійської мови в Україні” (№9432).

Серед іншого, проєктом закону передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.