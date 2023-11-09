Кримінал

Депутату Ніколаєнку, який на смерть збив дівчину, призначили цілодобовий домашній арешт

9 Листопада 2023 15:47
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дтп

Печерський райсуд Києва призначив для народного депутата від «Батьківщини» Андрія Ніколаєнка два місяці цілодобового домашнього арешту. Його підозрюють у вчиненні смертельної ДТП на Житомирщині, під час якої загинула 18-річна дівчина.

Про це повідомило «Суспільне».

Прокурор долучив до справи результати технічної експертизи. Відповідно до неї, швидкість авто депутата під час руху становила від 141 до 153 кілометрів на годину. Також до матеріалів справи прокурор долучив відео з трьох камер відеоспостереження.

Адвокати Ніколаєнка, своєю чергою, долучили лист від командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Той у листі висловив бажання обрати Андрію Ніколаєнку інший запобіжний захід.

Як зазначається, разом із листом від Сирського, адвокати подали лист від командувача сил територіальної оборони ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Окрім того, на засідання прийшли близько 20 народних депутатів, щоб підтримати Ніколаєнка. Зокрема Валентин Наливайченко заявив, що хоче взяти Ніколаєнка на поруки.


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