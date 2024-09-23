Депутат Одарченко втік до Румунії

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Андрій Одарченко незаконно перетнув кордон із Румунією та просить там притулок.

Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на дані НАБУ.

Як повідомили в НАБУ, депутат перетнув кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області. Також повідомляють, що спікер Верховної Ради відрядження для виїзду Одарченка за кордон не оформляв.

Прокурор САП у зв’язку з втечею депутата внесла клопотання про стягнення застави. Також є клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на варту.

Наразі депутат Одарченко перебуває у міжнародному розшуку. Правоохоронці повідомили йому про підозру у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення Мустафу-Масі Найєма.

За даними слідства, Одарченко пропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin, що в еквіваленті становить 50 тисяч доларів. В обмін депутат просив сприяння в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. Сам Найєм співпрацював зі слідством і був викривачем.