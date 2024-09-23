Кримінал

Депутат Одарченко втік до Румунії
23 Вересня 2024 15:35
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корупція, слуга народу
Нардеп Андрій Одарченко / Фото з Facebook Одарченко

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Андрій Одарченко незаконно перетнув кордон із Румунією та просить там притулок.

Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на дані НАБУ.

Як повідомили в НАБУ, депутат перетнув кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області. Також повідомляють, що спікер Верховної Ради відрядження для виїзду Одарченка за кордон не оформляв.

Прокурор САП у зв’язку з втечею депутата внесла клопотання про стягнення застави. Також є клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на варту.

Наразі депутат Одарченко перебуває у міжнародному розшуку. Правоохоронці повідомили йому про підозру у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення Мустафу-Масі Найєма.

За даними слідства, Одарченко пропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin, що в еквіваленті становить 50 тисяч доларів. В обмін депутат просив сприяння в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. Сам Найєм співпрацював зі слідством і був викривачем.


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Депутат Одарченко втік до Румунії
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