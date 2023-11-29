Депутат Лабазюк вийшов з-під варти менш ніж за добу. За нього внесли понад 40 млн грн застави

Народний депутат Сергій Лабазюк вийшов з-під варти 28 листопада, у той самий день, коли суд ухвалив рішення відправити його в СІЗО. Так, фігурант у справі про підкуп топпосадовців вніс 40 млн 260 тисяч грн застави.

Про це повідомило видання «РБК-Україна» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Тепер на депутата покладені процесуальні обов’язки. Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд 28 листопада обрав Лабазюку запобіжний захід — два місяці у СІЗО (до 21 січня 2024 року). Суд ухвалив рішення взяти депутата під варту в залі суду.

Раніше в СІЗО відправили спільника Лабазюка з можливістю внести 12 млн грн застави. Йдеться про керівника компанії, який, за даними слідства, разом з депутатом хотів заплатити гроші главі Міністерства відновлення Олександру Кубракову й очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі-Масі Найєму.

За даними слідства, у серпні 2023 року народний депутат від партії «За майбутнє» Сергій Лабазюк, який також володіє будівельним та аграрним бізнесом, звернувся до високопосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд гривень. За це він пообіцяв «винагороду» у 3-5% від вартості кожного підряду.

Для узгодження подальших домовленостей депутат залучив директора компанії, вказують правоохоронці.

Уже після надходження 50 млн гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України депутат через довірену людину намагався передати топпосадовцю Держагентства відновлення обіцяний відсоток, зазначили правоохоронці. Так, 150 тисяч доларів у китайській шкатулці принесли на паркінг одного зі столичних супермаркетів.

Тепер депутата та його спільника підозрюють за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна або без неї.