        День міста, Прапора та Незалежності святкуватимуть у Харкові під землею

        Галина Шподарева
        20 Серпня 2025 19:45
        Вхід до харківського метро / Фото: Харківська міська рада
        У Харкові масові заходи до Дня міста, Дня Державного прапора та Дня Незалежності України проведуть під землею — на території метрополітену. У цей період можливі тимчасові обмеження роботи деяких станцій.

        Про це повідомили в КП “Харківський метрополітен”.

        На підприємстві зазначили, що у святковий період можуть бути тимчасові обмеження в роботі підземки.

        “У зв’язку із цим можуть бути певні тимчасові обмеження у роботі деяких зі станцій метрополітену”,— йдеться в повідомленні.

        У метрополітені просять містян слідкувати за оголошеннями на станціях.


