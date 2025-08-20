День міста, Прапора та Незалежності святкуватимуть у Харкові під землею

У Харкові масові заходи до Дня міста, Дня Державного прапора та Дня Незалежності України проведуть під землею — на території метрополітену. У цей період можливі тимчасові обмеження роботи деяких станцій.

Про це повідомили в КП “Харківський метрополітен”.

Реклама

Реклама

На підприємстві зазначили, що у святковий період можуть бути тимчасові обмеження в роботі підземки.

“У зв’язку із цим можуть бути певні тимчасові обмеження у роботі деяких зі станцій метрополітену”,— йдеться в повідомленні.

У метрополітені просять містян слідкувати за оголошеннями на станціях.