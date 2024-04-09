Суспільство

Демобілізацію і ротацію виключили із законопроєкту про мобілізацію, – ЗМІ

9 Квітня 2024 20:46
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Положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців виключені із урядового законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовника в оборонному комітеті.

Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

У листі до міністра оборони Рустема Умєрова, який УП має в розпорядженні, Сирський наголошує на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації.

Уряд погодився з пропозицією Міноборони ініціювати перед Верховною Радою виключення із проєкту закону положень щодо звільнення з військової служби та ротації військовослужбовців.

Уряд має внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями.


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