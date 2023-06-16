Делегація ПАР заявила, що сьогоднішній обстріл Києва – брехня

Делегація з Південної Африки на чолі з президентом Сирілом Рамафосою, яка під час сьогоднішнього візиту до Києва потрапила під російський ракетний обстріл, заперечує факт атаки на столицю. Про це повідомляє місцевий ресурс News24 з посиланням на заяву самого Рамафоси, пише LIGA.

Видання підкреслює, що глава ПАР спростував заяви, зроблені офіційною владою Києва про чергову загрозу російських обстрілів, назвавши це “дезінформацією та неправдою”.

Так само вважає й помічник Рамафоси Вінсент Магвеня, який перебуває з візитом у Києві.

За його словами, він та його колеги нібито не чули вибухів, та заявив, що українська влада “нагнітає обстановку”.

“Ми приїхали, коли стався так званий вибух. Я зняв відео з готелю тут, у Києві. Дуже дивно, що ми не чули та не бачили вибуху. Тут явно розповсюджується якась навмисна дезінформація”, – заявив Магвеня.

На його думку, якби загроза справді існувала, люди не змогли б так легко вийти зі сховищ і піти у своїх звичних справах.

“Ми всі були спантеличені, коли нас відвезли назад до готелю, і ми проїжджали вулицями, де люди вели звичайний день. Це дуже дивно і в якомусь сенсі є навмисною дезінформацією”, – підсмував помічник Рамафоси.

Вранці 16 червня делегація з Південної Африки вирушила до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, а ввечері лідери країн Африки вирушать до Росії для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.