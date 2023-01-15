Дефіцит генерації електрики величезний, можливі тривалі відключення

Після масованої ракетної атаки 14 січня дефіцит генерації в енергосистемі величезний, українцям потрібно бути готовими до тривалих відключень.

Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко в Facebook.

“Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти – поки невідомо.

Проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати.

Оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення. Та критична інфраструктура має бути заживлена.

Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими”, – зазначив він.