Дефіцит бюджету РФ перевищив річний план і сягнув 4,9 трлн рублів

Дефіцит федерального бюджету Росії продовжує швидко зростати й вже перевищив річний план. За попередніми даними Мінфіну РФ, у липні він збільшився на 1,2 трлн рублів і за підсумками семи місяців сягнув 4,9 трлн рублів.

Це значно більше, ніж було заплановано на весь рік — 3,8 трлн рублів, повідомляє The Moscow Times.

Реклама

У липні доходи бюджету становили 2,7 трлн рублів, тоді як витрати зросли до 3,9 трлн рублів проти 3,2 трлн рублів у червні. За сім місяців 2024 року витрати збільшилися на 20,8%, тоді як доходи — лише на 2,8%.

Мінфін РФ наполягає, що витрати здійснюються за графіком. Після січневого стрибка на 64% у порівнянні з минулим роком темпи зростання витрат сповільнилися — у лютому-липні вони були на 15% вищі, ніж за аналогічний період 2024-го.

Загалом із початку року російський бюджет витратив 25,2 трлн рублів при річному плані 42,3 трлн, але попереду ще традиційний грудневий стрибок видатків.