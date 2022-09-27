Дедалі більше ознак того, що Росія починає мобілізацію на окупованих територіях

CNN із посиланням на свої джерела у ЗСУ України передає, що в’їзд та виїзд із Херсонської області до регіонів, підконтрольних Україні де-факто закрито. Те саме відбувається і на окупованій частині Запорізької області. Особливо заборона стосується чоловіків віком від 18 років та старших. Гуманітарні коридори, що працювали раніше, не працюють або працюють епізодично.

А українська влада Маріуполя (Донецька область) повідомляє, що мешканцям масово розсилаються смс-повідомлення – їм треба прийти і проголосувати “за входження республіки до складу РФ”, а після цього з’явитися у військкомат із речами та документами.