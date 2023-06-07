Суспільство

Де Грета? Війна РФ в Україні викинула в атмосферу вже 120 млн. тонн CO2

7 Червня 2023 10:32
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екологія

Війна Росії проти України лише за перший рік призвела до того ж обсягу екологічно шкідливих викидів, як ціла країна розміром із Бельгію. Про це повідомив нідерландський експерт з клімату Леннард де Клерк у доповіді, підготовленій для конференції ООН із захисту клімату в Бонні.

За підрахунками вченого, обсяг шкідливих емісій, вироблених лише за перший рік війни проти України, становив приблизно 120 млн. тонн CO2-еквівалента. “Насамперед це, безумовно, людська трагедія. Але має місце і велика екологічна шкода”, – сказав де Клерк в інтерв’ю агентству dpa.


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