Спорт

Де дивитися матчі Чемпіонату світу з футболу

2 Листопада 2022 16:15
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мундіаль

Трансляцію матчів прийдешнього чемпіонату світу-2022 у Катарі анонсував суспільний мовник. Субтранслятором турніру стане платформа MEGOGO, повідомляє “Суспільне Спорт”.

Суспільне мовлення готується транслювати всі матчі Кубка світу-2022.

“Суспільне” покаже наживо 46 матчів турніру, а ще 18 поєдинків – у запису. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, “Суспільне Київ”) і платформі “Суспільне Спорт”. В ефірі “Радіо Промінь” ітимуть радіотрансляції матчів.

Окрім того, суспільний мовник передав ліцензію медіасервісу MEGOGO. Платна платформа покаже всі поєдинки в прямій трансляції. Обидва транслятори також анонсувало виробництво додаткового контенту – повтори, огляди, дайджести, репортажі з Катару, студії та аналітичні програми.

Старт ЧС-2022 запланований на 20 листопада. У першому матчі Мундіалю зустрінуться збірні Катару та Еквадору. Україна на Кубок світу не пробилася, зазнавши поразки у фіналі плей-офф кваліфікації від збірної Уельсу.


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