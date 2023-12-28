Кримінал

ДБР заявило про підготовку проти бюро спецоперації спецслужбами РФ

28 Грудня 2023 09:55
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дбр

Підозрювані у державній зраді члени злочинної організації готують проти Державного бюро розслідувань масштабну медійну спецоперацію з дискредитації.

Про це пише пресслужба ДБР.

“За завданням спецслужб РФ вони планують поширити фейки про хід досудового розслідування відносно них, розповідати про нібито політичні переслідування тощо”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через сумнівні джерела в засобах масової інформації заплановано розповсюдження не правдивої та “перекрученої” інформації для нівелювання доведених слідством фактів та здобутих доказів.

У Бюро нагадують, що ДБР спільно з СБУ викрили цю злочинну організацію у листопаді 2023 року. До її складу входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор.

Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського союзу та НАТО.

У пресслужбі закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно перевіряти факти та обов’язково звертатися до державних органів.


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