Суспільство

ДБР затримало українського ексвійськового, який пішов штурмовиком в російську армію
30 Січня 2025 10:18
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Затриманій український ексвійськовий, який перейшов на бік РФ / Фото: ДБР
Затриманій український ексвійськовий, який перейшов на бік РФ / Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали колишнього українського військового, який добровільно присягнув на вірність росіянам після захоплення його частини у Сімферополі 2014 року. Зрадника захопили у полон на Донецькому напрямку у січні 2025 року.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР, після початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123 ОМБ РФ. У січні 2025 року під час штурму позицій ворога на Донецькому напрямку зрадник потрапив у полон до Збройних Сил України.

На Донецькома напрямку у полон потрапив український ексвійськовий, що воював на боці РФ / ДБР

Відомо, що батьки полоненого досі проживають у Полтавській області.

Колишній український військовий підозрюється у державній зраді. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.


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